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ТАСС сообщил об окончании спасательных работ на месте обрушения в Тагиле

ТАСС: спасательные работы на месте обрушения дома в Тагиле завершены

В Нижнем Тагиле завершили спасательные работы, которые проводились после обрушения жилого дома утром 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Завершены поисково-спасательные работы», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что людей под завалами больше нет, но работы по разбору обломков продолжаются.

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Фото:Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Около 20:30 мск в МЧС России сообщили, что поисково-спасательные работы еще продолжались.

Днем 1 августа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв. В результате обрушились два подъезда. При обрушении пострадали 20 человек, в том числе дети. Погибли 10 человек.

В МЧС заявили, что причиной обрушения стал взрыв газа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 Уголовного кодекса).

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Нижний Тагил поисково-спасательная операция завалы завершение МЧС дом
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