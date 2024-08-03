ТАСС: спасательные работы на месте обрушения дома в Тагиле завершены

ТАСС сообщил об окончании спасательных работ на месте обрушения в Тагиле

В Нижнем Тагиле завершили спасательные работы, которые проводились после обрушения жилого дома утром 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Завершены поисково-спасательные работы», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что людей под завалами больше нет, но работы по разбору обломков продолжаются.

Около 20:30 мск в МЧС России сообщили, что поисково-спасательные работы еще продолжались.

Днем 1 августа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв. В результате обрушились два подъезда. При обрушении пострадали 20 человек, в том числе дети. Погибли 10 человек.

В МЧС заявили, что причиной обрушения стал взрыв газа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 Уголовного кодекса).