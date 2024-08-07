ПВО сбила 11 дронов над Россией за ночь

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В ночь на 7 августа ПВО сбила 11 дронов над российской территорией, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Дежурные средства противовоздушной защиты перехватили и уничтожили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, четыре — над Курской областью, два — в Воронежской области и два — над Ростовской областью, уточнили в ведомстве.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о трех сбитых дронах самолетного типа. Он напомнил жителям, что приближаться к обломкам беспилотников нельзя, поскольку они могут нанести вред.

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что ПВО обнаружила и сбила два дрона в северной части региона. В результате падения обломков никто не пострадал.

При падении беспилотника в Воронеже повреждения получил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, сообщил губернатор Александр Гусев. Обломки еще одного дрона упали на Ленинском проспекте города. В нескольких квартирах многоквартирного дома выбило окна, были повреждены автомобили.

Власти Белгородской области не сообщили об обнаружении или уничтожении дронов. В Липецкой области с ночи действует воздушная опасность, также было объявлено об опасности атаки беспилотников, но ее отменили через приблизительно час после объявления.