В Липецкой области объявили воздушную опасность и угрозу атаки дронов

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Артамонов.

Через 15 минут Артамонов сообщил об угрозе атаки беспилотников на территории Липецка и Липецкого района. Губернатор призвал жителей остаться дома и не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице, рекомендовал зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

После начала специальной военной операции ряд регионов России регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В последний раз воздушную опасность в Липецкой области объявили в ночь на 28 июля.

За день до этого, 27 июля, украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино в Липецкой области. Погибших и пострадавших не было. Дрон повредил остекление в здании, на место происшествия выехал глава муниципального округа.

Тогда Артамонов рассказал, что в Липецке, а также в Липецком, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском, Грязинском и Данковском муниципальных округах объявили красный уровень угрозы атаки дронов.