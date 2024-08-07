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Военная операция на Украине ,  
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Над севером Ростовской области сбили два беспилотника

Губернатор Голубев: в северной части Ростовской области сбили два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате падения обломков никто не пострадал. В регионе не звучали сигналы опасности атаки беспилотников

ПВО обнаружила и уничтожила два дрона в северной части Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил глава региона.

Сигналов опасности атаки беспилотников в регионе не звучало.

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В ночь на 3 августа украинские дроны атаковали Ростовскую область. Тогда в результате нападения загорелись емкости с топливом на складе в Каменском районе. Огонь тушили более 90 человек, повреждения получил также склад в Морозовском районе. В течение ночи регион атаковали 55 беспилотников.

В ночь на 7 августа опасность атаки дронов объявили в соседней Воронежской области. На момент сбития беспилотников в Ростовской области она продолжала действовать.

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