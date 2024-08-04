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Военная операция на Украине ,  
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The Economist оценил последствия поставок F-16 на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Нужно время, чтобы интегрировать F-16 в системы ПВО Украины и получить опыт, но они уже на этом этапе позволят повысить боевой дух армии, пишет издание. В Кремле заявляли, что переданные Украине F-16 не станут для Киева панацеей
Истребитель&nbsp;F-16
Истребитель F-16 (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Хотя Украина получила мало истребителей F-16 и с задержкой, важность этих самолетов не следует недооценивать, пишет The Economist. Они в первую очередь позволят повысить боевой дух украинской армии, считает эксперт Международного института стратегических исследований Дуглас Барри.

В конце июля на Украину поступили первые десять (из возможных 79) истребителей, пишет издание. Ранее точное число поставленных в первой партии истребителей не раскрывалось. К концу этого года Киев должен получить 20 F-16. Остальные самолеты, обещанные коалицией во главе с Данией и Нидерландами, будут переданы в течение 2025 года.

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Политика
Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

По словам бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, разочарование по поводу того, сколько времени потребовалось, чтобы доставить истребители на Украину, велико. Причинами задержки он называет «жалкую» нехватку мест для обучения украинских пилотов, а также языковой барьер.

На Украине есть хорошие пилоты, однако F-16 сложнее старых Миг-29 и Су-27, отмечает издание. Кроме того, эти самолеты требуют более тщательного обслуживания, чем советские аналоги. F-16 являются приоритетной целью для российских военных, указывает Ланге. Поэтому поставленные на Украину самолеты размещали с большой секретностью на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными укрытиями вместе с ложными целями. Однако такое рассредоточение усложняет логистику: требуется больше людей и больше запчастей.

США оснащают F-16 современными ракетами «воздух-воздух», включая дальнобойные AIM-120, AIM-9X и новейшую версию Sidewinder, а также высокоскоростными противорадиолокационными ракетами. Истребители также могут нести до четырех планирующих бомб GBU-39, отмечает The Economist. Они также могут оснащаться кассетными боеприпасами.

Помимо того, на F-16 могут использоваться более дешевые ракеты AIM-9X с тепловым наведением для уничтожения крылатых ракет. 20-мм шестиствольная пушка Gatling может применяться против российских дронов. F-16 также могут запускать противокорабельные ракеты Harpoon, пишет издание.

Нужно время, чтобы интегрировать F-16 в системы ПВО Украины и получить опыт их эксплуатации, указывает The Economist. По словам Ходжеса, координация полетов самолетов с нескольких аэродромов будет сложной задачей. Для эксплуатации истребителей Киеву нужен самолет управления и наблюдения ASC 890. В мае Швеция обещала передать два ASC 890.

В то же время получение Киевом F-16 знаменует собой начало создания ВВС по стандартам НАТО, отмечает издание. Истребители среди всего прочего оснащены и Link-16, тактическим каналом передачи данных НАТО, который обеспечивает безопасную связь и улучшает ситуационную осведомленность.

В Кремле заявили, что переданные Украине F-16 не станут панацеей для Киева. «Они должны отдавать себе в этом отчет. Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться», — сказал Дмитрий Песков.

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