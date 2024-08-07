Харрис объявила себя кандидатом в президенты США от демократов

Вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства, сменив действующего президента Джо Байдена. Об этом она объявила на митинге сторонников в Филадельфии, слова Харрис приводит телеканал CNN.

«Сегодня я стою перед вами, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально являюсь кандидатом от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Теперь нам предстоит кое-что сделать: нужно перейти к всеобщим выборам и победить на них», — сказала вице-президент.

Национальный комитет Демократической партии сообщил, что Харрис выиграла номинацию на пост президента. Она стала первой темнокожей женщиной и первой азиаткой, возглавившей список кандидатов партии, получив 99% голосов демократов. Она выбрала на свой пост губернатора Миннесоты Тима Уолца — он станет вице-президентом, если Харрис победит на ноябрьских выборах.

Харрис не участвовала во внутрипартийных выборах, по итогам которых, как правило, распределяются голоса делегатов. Вплоть до 21 июля ведущим и практически безальтернативным кандидатом от Демократической партии был действующий президент Байден. После крайне неудачных дебатов со своим основным оппонентом, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, Байден снял свою кандидатуру с выборов.