Чем объясняется выбор Тима Уолца как кандидата в вице-президенты

Действующий вице-президент США и кандидат Демократической партии Камала Харрис выбрала в качестве своего «второго номера» губернатора Миннесоты Тима Уолца. Чем он известен и чем обусловлен этот выбор — в материале РБК

Тим Уолз (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Как Уолц оказался в большой политике

Тимоти (Тим) Джеймс Уолц родился 6 апреля 1964 года в городе Вест-Пойнт, штат Небраска, в семье лютеран с немецкими корнями. После окончания старшей школы в возрасте 17 лет поступил на службу в Национальную гвардию, совмещая ее с работой на ферме и производстве, а затем получил диплом педагога в колледже Чадрона. После университета провел год в Китае по программе американской НКО WorldTeach, а затем начал работать школьным учителем и тренером в небольшом городке Аллайанс в родном штате, продолжая совмещать преподавание со службой в Нацгвардии. В той же школе он познакомился со своей будущей супругой Гвен Уиппл, и в 1996 году они вместе перебрались в ее родную Миннесоту. У пары двое детей.

В 2003 году, спустя два года после терактов 11 сентября, Нацгвардия направила Уолца в Италию, где его батальон был задействован в поддержке операции «Несокрушимая свобода», проводившейся США в Афганистане. В 2005 году он уволился с военной службы.

В тот же период Уолц занялся политикой — в 2004 году он как волонтер работал на президентскую кампанию Джона Керри в своем избирательном округе. А уже в 2006 году выдвинул собственную кандидатуру в конгресс и на первых же выборах обошел оппонента от Республиканской партии Гила Гуткнехта, который уже шесть раз избирался в палату представителей от Миннесоты. Как отмечает Associated Press (AP), Уолцу помогло недовольство избирателей тогдашним президентом Джорджем Бушем-младшим и войной в Ираке. На сайте Уолца отмечается, что, работая в конгрессе, он внес ряд законопроектов, в том числе нацеленных на снижение числа самоубийств среди ветеранов и на предотвращение торговли инсайдерской информацией со стороны конгрессменов, которые были приняты.

В 2018 году Уолц выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Миннесоты и одержал победу на выборах. 2020 год выдался для Уолца непростым: сначала ему пришлось подписывать распоряжения о закрытии школ и предприятий в связи с пандемией COVID-19, а затем его штат захлестнули антирасистские протесты кампании Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»), начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (во время задержания полицейский сделал ему удушающий прием, и Флойд вскоре скончался в больнице). Уолц пообещал добиться справедливости и инициировал реформу полицейских органов, которая была одобрена местными законодателями в конце июля 2020 года.

За действия в период пандемии и волнений BLM Уолц неоднократно подвергался критике со стороны республиканцев. В его первый срок на посту губернатора Миннесоты заксобрание штата было расколото: палату представителей контролировали демократы, а сенат — республиканцы, поэтому законопроекты Уолца, в том числе об оплате школьных обедов из бюджета штата, нередко встречали сопротивление последних, и ему постоянно приходилось идти на компромиссы.

В 2022 году Уолц успешно был переизбран на второй срок, а демократы получили контроль над сенатом штата. Это позволило им отменить практически все ограничения на аборты в штате, введенные республиканцами, легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях, а также сохранить программы поддержки подростков-трансгендеров. Большое внимание Уолц уделял и другому важному для демократов вопросу — борьбе с изменением климата.

Чем губернатор Миннесоты может помочь кампании Харрис

Как отмечает CNN, Камала Харрис должна была найти напарника по президентской кампании в рекордно сжатые сроки, прежде невиданные в американской истории. 21 июля действующий президент США и практически безальтернативный кандидат от Демпартии США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов, а уже к вечеру 22 июля, после многочасовых телефонных разговоров с конгрессменами и партийными функционерами, Харрис смогла утвердиться в качестве замены. 5 августа она была официально выдвинута кандидатом от Демократической партии на выборах 2024 года, а уже 6 августа Харрис и Уолцу предстоит выступить на первом совместном предвыборном митинге в Пенсильвании. Затем они отправятся в Висконсин, Мичиган, Северную Каролину, Джорджию, Аризону и Неваду — колеблющиеся штаты, где демократы и республиканцы пользуются примерно равной поддержкой.

Источники CNN отмечают, что первоначально Уолц был далеко не фаворитом в списке кандидатов на номинацию вице-президента, однако Харрис была восхищена его искренностью, а на заключительной встрече 4 августа между ними установились теплые отношения. «Он говорит и выглядит, как большинство избирателей, которых мы потеряли из-за Трампа», — сказал каналу опытный функционер Демократической партии. CNN также отмечает, что Уолц поддержал кандидатуру Харрис на следующий день после снятия с выборов Байдена и с тех пор был одним из наиболее энергичных сторонников ее предвыборной кампании.

Как и «номер два» Трампа Джей Ди Вэнс, Уолц родом из сельской Америки — небольшого городка с населением 3,5 тыс. человек, отмечает AP. Еще на своих первых выборах 2006 года он продемонстрировал способность привлекать голоса консервативных избирателей (тут ему очков добавляет и тот факт, что он владеет огнестрельным оружием), а на посту губернатора эффективно работал и с демократами, и с республиканцами. «Выбрав Уолца, Харрис отдала предпочтение искусному политику с опытом работы в исполнительной власти и указала на важность колеблющихся штатов Среднего Запада, таких как Висконсин и Мичиган», — поясняет The Washington Post.

В качестве губернатора Уолц в основном фокусировался на внутриполитических вопросах, но высказался и насчет внешнеполитической повестки, в том числе о конфликте на Украине. В апреле 2023 года губернатор Миннесоты принял участие в онлайн-встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, а в феврале 2024 года посетил украинское посольство, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве между Миннесотой и Черниговской областью. «Миннесота продолжит поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и демократию», — написал он по этому случаю в соцсети X.