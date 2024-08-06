Камалу Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты от Демпартии

Демократическая партия формально выдвинула Камалу Харрис кандидатом в президенты США. Политик набрала большинство голосов на виртуальной «перекличке» партийных делегатов, проведенной за две недели до съезда в Чикаго

Камала Харрис (Фото: Dustin Chambers / Reuters)

Действующего вице-президента США Камалу Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США. Ее поддержали большинство партийных делегатов на виртуальной «перекличке», сообщает The New York Times.

Демократическая партия должна была выдвинуть своего кандидата в президенты на съезде, который пройдет в Чикаго 19–22 августа. Однако Национальный комитет партии решил провести онлайн-голосование партийных делегатов за две недели до съезда, в начале августа, чтобы не пропустить сроки подачи документов на включение своего кандидата в бюллетени в Огайо.

Согласно текущему законодательству штата, они истекают 7 августа. Недавно губернатор Огайо подписал закон, продливший сроки до начала сентября, но документ вступит в силу лишь 1 сентября, поэтому демократы при помощи досрочного голосования рассчитывают избежать возможных юридических проблем.

Харрис не участвовала во внутрипартийных выборах, по итогам которых, как правило, распределяются голоса делегатов. Вплоть до 21 июля ведущим и практически безальтернативным кандидатом от Демократической партии был действующий президент США Джо Байден. По итогам кокусов и праймериз, завершившихся в начале июня, он сумел заручиться поддержкой почти всех 3,9 тыс. делегатов, однако 27 июня крайне неудачно выступил на своих первых дебатах против республиканца Дональда Трампа. Спустя три недели под давлением собственных однопартийцев Байден был вынужден снять свою кандидатуру с выборов.

После этого, согласно правилам национальной конвенции (съезда) Демпартии, делегаты Байдена получили возможность проголосовать за любого кандидата. Для выдвижения в президенты претендентам было необходимо предварительно заручиться поддержкой по меньшей мере 300 из них. Прошла эту процедуру только Харрис, поэтому «перекличка» делегатов во многом носила сугубо формальный характер.

Виртуальное голосование началось 1 августа в 9:00 утра по местному времени (16:00 мск), и уже к 13:00 2 августа Харрис заручилась необходимым количеством голосов партийных делегатов для выдвижения в президенты США. Она станет первой женщиной афроамериканского и азиатского происхождения, претендующей на пост главы государства.