Над Курской областью сбили две украинские ракеты
Две украинские ракеты сбила ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Перед этим в Курской области 40 минут действовала ракетная опасность. Смирнов призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, ракетную опасность отменили в 23:11 мск.
Взрывы было слышно в городе Курчатов, передает корреспондент РБК. Мэр города Игорь Корпунков сообщил «РИА Новости», что расположенная в Курчатове Курская АЭС работает в штатном режиме.
6 августа несколько населенных пунктов Курской области, в том числе город Суджа, подверглись обстрелам со стороны Украины. Одна жительница города погибла после обстрела. Тогда Смирнов рассказал, что из Суджанского и Кореневского районов поступила информация о попытках прорыва украинских военных на территорию Курской области.
Затем Минобороны доложило, что диверсанты атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Около 21:30 глава Суджи Виталий Слащев рассказал, что город вновь попал под обстрел.
Смирнов назвал ситуацию на границе Курской области и Украины напряженной и добавил, что российские военные продолжают вести бои.
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