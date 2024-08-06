Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Бои на границе Курской области идут на протяжении всего дня. Несколько населенных пунктов региона подверглись обстрелам, Минобороны сообщило об атаке диверсантов. Смирнов назвал ситуацию напряженной

Две украинские ракеты сбила ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Перед этим в Курской области 40 минут действовала ракетная опасность. Смирнов призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, ракетную опасность отменили в 23:11 мск.

Взрывы было слышно в городе Курчатов, передает корреспондент РБК. Мэр города Игорь Корпунков сообщил «РИА Новости», что расположенная в Курчатове Курская АЭС работает в штатном режиме.

6 августа несколько населенных пунктов Курской области, в том числе город Суджа, подверглись обстрелам со стороны Украины. Одна жительница города погибла после обстрела. Тогда Смирнов рассказал, что из Суджанского и Кореневского районов поступила информация о попытках прорыва украинских военных на территорию Курской области.

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Затем Минобороны доложило, что диверсанты атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Около 21:30 глава Суджи Виталий Слащев рассказал, что город вновь попал под обстрел.

Смирнов назвал ситуацию на границе Курской области и Украины напряженной и добавил, что российские военные продолжают вести бои.