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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Канада начнет эвакуацию своих дипломатов из Израиля

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Власти Канады в ближайшее время начнет эвакуацию семьи дипломатов из Израиля на фоне ожидания удара Ирана по стране, сообщают газета The Times of Israel и телеканал KAN со ссылкой на источники.

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Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иранский корпус стражей исламской революции сообщил, что Хания был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг».

После этого Иран, ливанская группировка «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответить. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Иран и «Хезболла» могут атаковать Израиль 5 августа, однако этого не произошло. Как позже заявил лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, ожидание ответной атаки — часть наказания для израильской стороны.

3 августа посольства США и Великобритании в Бейруте призвали своих граждан покинуть Ливан. Несколько авиакомпаний приостановили или отменили рейсы в страну, а на оставшиеся распроданы билеты. Швеция временно закрыло посольство в Ливане из-за «ухудшения ситуации с безопасностью». До этого воздержаться от поездок в стране призвали власти ряда европейских стран, России, Украины, Индии и Казахстана.

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Канада Израиль эвакуация дипломаты Ливан Иран
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