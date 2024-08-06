Минобороны сообщило о стягивании резервов к границе в Курской области
Резервы российской группировки войск выдвинулись в район боестолкновения с украинскими силами на границе в Курской области, сообщило Минобороны России.
«В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — говорится в сообщении.
В отражении атаки также участвуют войска прикрытия государственной границы и подразделения пограничных войск ФСБ России. По данным ведомства, российские силы «наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области».
О попытке ВСУ прорваться на территорию Курской области утром сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. По его словам, российские военные не допустили прорыва границы.
Как уточнило Минобороны, в атаке участвовали около 300 украинских военных, они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.
В ФСБ заявили, что во время «вооруженной провокации» под обстрел попали приграничные населенные пункты Курской области. По данным Минобороны, ВСУ атаковали российские войска в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.
В ответ российские силы нанесли удары по военным и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов в Сумской области. В итоге были уничтожены 16 единиц украинской боевой техники.
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