Чемпиону по боксу Двали сделали операцию после нападения в Крыму
Чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали провели операцию на глазу, который был поврежден после нападения в Крыму, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».
По словам собеседника «РИА Новости», операция длилась около четырех часов, пациент находится под наблюдением врачей, после чего его переведут в обычную палату.
Источник ТАСС в семье спортсмена рассказал, что тот находится в стабильном состоянии, проблем со здоровьем и каких-либо ухудшений нет.
Двали попал в драку 28 июля в Феодосии, куда он приехал вместе с братом на мастер-класс для юных боксеров. По словам спортсмена, он увидел, как толпа примерно из 15 человек избивает парня, и не мог пройти мимо.
В итоге Двали получил тяжелую травму глаза. Врачи диагностировали ему перелом орбитальной кости и предположили, что если удастся сохранить глаз, то видеть им боксер почти не будет.
Сам спортсмен, отвечая на вопрос о дальнейшей карьере, сказал: «Насчет возвращения в бокс ничего не могу сказать. Хотя бы надеюсь на восстановление зрения».
Суд заключил под стражу девятерых участников драки, некоторым был назначен домашний арест. Изначально Следственный комитет завел дело по статье о хулиганстве, но по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство.
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