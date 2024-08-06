Суд арестовал всех обвиняемых в нападении на боксера Двали в Крыму
Суд арестовал до 29 сентября еще троих участников массовой драки в Феодосии, сообщает управление Следственного комитета по Крыму. Двоим из них ранее назначили домашний арест, но изменили меру пресечения.
Таким образом, под стражей находятся девять человек. Всем им предъявили обвинения в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Изначально дело было заведено по статье о хулиганстве, но по поручению главы СК Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкий состав преступления.
Как сообщили следователи, обвиняемые — граждане России. Трое были охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочими. Задержанным от 21 до 31 года.
Массовая драка произошла 28 июля. Двали рассказывал, что вместе с другом заступился за молодого человека, которого избивала группа мужчин. Спортсмен получил серьезную травму глаза, он допустил, что может завершить карьеру. Его другу сломали руку.
Двали 23 года. В 2022 году спортсмен выиграл чемпионат России, в следующем году стал бронзовым призером чемпионата мира, а в 2024-м победил на чемпионате Европы по боксу в весовой категории до 54 кг.
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