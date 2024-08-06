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Суд арестовал всех обвиняемых в нападении на боксера Двали в Крыму

Всем девятерым предъявили обвинение в покушении на убийство чемпиона России, они арестованы до конца сентября. Двали получил тяжелую травму глаза
Дмитрий Двали
Дмитрий Двали (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Суд арестовал до 29 сентября еще троих участников массовой драки в Феодосии, сообщает управление Следственного комитета по Крыму. Двоим из них ранее назначили домашний арест, но изменили меру пресечения.

Таким образом, под стражей находятся девять человек. Всем им предъявили обвинения в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Изначально дело было заведено по статье о хулиганстве, но по поручению главы СК Александра Бастрыкина его переквалифицировали на более тяжкий состав преступления.

Как сообщили следователи, обвиняемые — граждане России. Трое были охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочими. Задержанным от 21 до 31 года.

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Дмитрий Двали

Массовая драка произошла 28 июля. Двали рассказывал, что вместе с другом заступился за молодого человека, которого избивала группа мужчин. Спортсмен получил серьезную травму глаза, он допустил, что может завершить карьеру. Его другу сломали руку.

Двали 23 года. В 2022 году спортсмен выиграл чемпионат России, в следующем году стал бронзовым призером чемпионата мира, а в 2024-м победил на чемпионате Европы по боксу в весовой категории до 54 кг.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Следственный комитет Феодосия Крым массовая драка покушение на убийство Дмитрий Двали
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