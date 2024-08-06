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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор рассказал о 13 пострадавших при обстрелах в Курской области

Губернатор Смирнов рассказал о 13 пострадавших при обстрелах в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В результате массированных обстрелов населенных пунктов Курской области утром 6 августа ранения различной тяжести получили 13 человек, одна женщина погибла.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, ранены:

  • два человека в Глушковском районе;
  • пять человек, в том числе трое детей, в городе Суджа. Позднее за медицинской помощью обратились еще трое жителей города, среди которых один ребенок;
  • два человека в Большесолдатском районе;
  • один человек в Рыльском районе.

Губернатор уточнил, что все пострадавшие находятся в больницах области.

Одна женщина в Судже погибла в результате обстрела.

Из материального имущества повреждения получили жилые строения и автомобили, оценка ущерба продолжается.

«На оперштабе приняли решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах, а также осмотреть пункты временного размещения в Курске для переезда жителей из пострадавших домов», — написал глава региона.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Утром 6 августа Смирнов сообщил, что бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы в Суджанском и Кореневском районе Курской области.

Минобороны в 9:12 мск сообщило, что над территорией Курской области уничтожены 13 дронов самолетного типа.

ФСБ сообщила, что украинские военные совершили «вооруженную провокацию» у границы России с Украиной. Тогда под обстрел попали «приграничные населенные пункты Курской области», уточнили в службе.

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