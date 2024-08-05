Житель Курской области получил ранение при атаке коптера
Украинский беспилотник вертолетного типа сбросил взрывное устройство в поселке Коренево Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
«Сегодня в поселке Коренево Кореневского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранен местный житель», — написал глава региона.
Он добавил, что пострадавшего доставили в Рыльскую районную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.
В этот же день украинский дрон атаковал автобус в Белгородской области, который принадлежал сельхозпредприятию «АгроБелогорье».
«К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», — написал глава региона Вячеслав Гладков.
Три человека при взрыве получили ранения, уточнил губернатор.
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