Житель Курской области получил ранение при атаке коптера

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Украинский беспилотник вертолетного типа сбросил взрывное устройство в поселке Коренево Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Сегодня в поселке Коренево Кореневского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранен местный житель», — написал глава региона.

Он добавил, что пострадавшего доставили в Рыльскую районную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

В этот же день украинский дрон атаковал автобус в Белгородской области, который принадлежал сельхозпредприятию «АгроБелогорье».

«К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», — написал глава региона Вячеслав Гладков.

Три человека при взрыве получили ранения, уточнил губернатор.