Приставы получили исполнительный лист на долг Нурмагомедова в ₽79,4 млн

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Судебные приставы пока не арестовывали имущество бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, но документы на взыскание задолженности 79,4 млн руб. находятся на исполнении, сообщили РБК в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

1 июля Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета спортсмена из-за долга на 297 млн руб. 23 июля судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении бывшего чемпиона.

По информации пресс-службы ФССП, специализированное отделение судебных приставов по Дагестану получило на исполнение постановление регионального управления ФНС о взыскании налоговой задолженности в размере 79 376 334,14 руб. «С целью исполнения требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем принимается комплекс мер в соответствии с законодательством об исполнительном производстве», — отметили в службе.

Прежде телеграм-канал Mash сообщал о долге Нурмагомедова перед ФНС на 309,7 млн руб. и блокировке налоговой счетов в двух компаниях, которые принадлежат его троюродному брату Умару, — строительной фирме и фермерском хозяйстве. Долг составил 271 млн руб.

В конце июня для «оперативно-разыскных мероприятий» в школу единоборств отца Нурмагомедова в Махачкале пришли силовики. В школе тренировался боец промоушена Eagle FC Гаджимурад Кагиров. Он был в числе боевиков, которые 23 июня совершили нападения на Дербент и Махачкалу.

Нурмагомедов заявил, что Кагиров тренировался в школе «какое-то время», но его нельзя назвать воспитанником заведения. «Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда», — отметил он.