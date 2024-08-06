 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Приставы получили исполнительный лист на долг Нурмагомедова в ₽79,4 млн

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Судебные приставы пока не арестовывали имущество бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, но документы на взыскание задолженности 79,4 млн руб. находятся на исполнении, сообщили РБК в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

1 июля Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета спортсмена из-за долга на 297 млн руб. 23 июля судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении бывшего чемпиона.

По информации пресс-службы ФССП, специализированное отделение судебных приставов по Дагестану получило на исполнение постановление регионального управления ФНС о взыскании налоговой задолженности в размере 79 376 334,14 руб. «С целью исполнения требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем принимается комплекс мер в соответствии с законодательством об исполнительном производстве», — отметили в службе.

Приставы начали производство по взысканию долгов с Хабиба Нурмагомедова
Спорт
Хабиб Нурмагомедов

Прежде телеграм-канал Mash сообщал о долге Нурмагомедова перед ФНС на 309,7 млн руб. и блокировке налоговой счетов в двух компаниях, которые принадлежат его троюродному брату Умару, — строительной фирме и фермерском хозяйстве. Долг составил 271 млн руб.

В конце июня для «оперативно-разыскных мероприятий» в школу единоборств отца Нурмагомедова в Махачкале пришли силовики. В школе тренировался боец промоушена Eagle FC Гаджимурад Кагиров. Он был в числе боевиков, которые 23 июня совершили нападения на Дербент и Махачкалу.

Нурмагомедов заявил, что Кагиров тренировался в школе «какое-то время», но его нельзя назвать воспитанником заведения. «Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда», — отметил он.

В Подмосковье предложили реформу правил перевода земли под дома и дачи

Bloomberg уволил репортера, сорвавшего эмбарго об обмене заключенными

«Благословение небожителей» и «К себе нежно» стали книжными бестселлерами

Президент Азербайджана принял в Баку Сергея Шойгу

«Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»

Президент Бангладеш распустил парламент

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
новости Хабиб Нурмагомедов ФССП ФНС арест имущества
Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

20 сентября 1988 года
Материалы по теме
Приставы начали производство по взысканию долгов с Хабиба Нурмагомедова
Спорт
Макгрегор отреагировал на новость об аресте счетов Нурмагомедова
Спорт
ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 05 авг, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 05 авг, 17:54
Риелторы зафиксировали очередной виток роста цен на аренду жилья в МосквеНедвижимость, 16:07
Водитель микроавтобуса погиб после атаки дрона ВСУ в курской НехаевкеПолитика, 16:07
Премьер-министр Румынии решил бойкотировать закрытие Олимпийских игрСпорт, 16:06
NZZ узнала о проблемах «чешской инициативы» по поставкам снарядов КиевуПолитика, 16:04
Российские каноисты выиграли заплыв. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 15:55
В Госдуме опровергли планы по блокировке YouTubeТехнологии и медиа, 15:54
Более 40 спортсменов заразились коронавирусом на ОлимпиадеСпорт, 15:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Задержанные слесари последними проверяли газ в рухнувшем в Тагиле домеОбщество, 15:50
Директор парка «Патриот» обжаловал арест по делу о мошенничествеОбщество, 15:47
В АТОР отвергли идею отменить систему «все включено» в ТурцииБизнес, 15:45
Индекс Мосбиржи растерял весь прирост с начала дняИнвестиции, 15:42
Захарян перенес операцию из-за травмы лодыжкиСпорт, 15:41
Приставы получили исполнительный лист на долг Нурмагомедова в ₽79,4 млнОбщество, 15:34
Аксенов выступил против турналога в Крыму до окончания военной операцииОбщество, 15:33