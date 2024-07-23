Приставы начали производство по взысканию долгов с Хабиба Нурмагомедова
Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова из-за долгов по налогам, следует из базы ФССП.
Сумма долга перед управлением ФНС по Республике Дагестан составляет 79 376 334,14 руб.
В пресс-службе ГМУ ФССП России подтвердили РБК, что было начато исполнительное производство.
РБК обратился за комментариями к представителю Хабиба Нурмагомедова.
В начале июля стало известно, что ФНС арестовала счета Нурмагомедова из-за долга на 297 млн руб. В налоговой сказали, что задолженность образовалась по результатам проверки, которую закончили в прошлом году, у спортсмена было достаточно времени, чтобы ее погасить.
Mash сообщил, что Нурмагомедову из-за этого долга запретили выезд из России.
В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Он завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой россиянин провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.
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