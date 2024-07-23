Приставы начали производство по взысканию долгов с Хабиба Нурмагомедова

Приставы начали производство по взысканию долга в ₽79,4 млн с Нурмагомедова

Причиной стали долги бывшего чемпиона UFC по налогам в размере 79,4 млн руб.

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова из-за долгов по налогам, следует из базы ФССП.

Сумма долга перед управлением ФНС по Республике Дагестан составляет 79 376 334,14 руб.

В пресс-службе ГМУ ФССП России подтвердили РБК, что было начато исполнительное производство.

РБК обратился за комментариями к представителю Хабиба Нурмагомедова.

В начале июля стало известно, что ФНС арестовала счета Нурмагомедова из-за долга на 297 млн руб. В налоговой сказали, что задолженность образовалась по результатам проверки, которую закончили в прошлом году, у спортсмена было достаточно времени, чтобы ее погасить.

Mash сообщил, что Нурмагомедову из-за этого долга запретили выезд из России.

В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Он завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой россиянин провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.