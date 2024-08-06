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В правительстве определили кураторов национальных целей до 2036 года

Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Председатель правительства Михаил Мишустин назначил вице-премьеров, ответственных за работу по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, следует из релиза на сайте правительства России.

План по достижению национальных целей развития должны будут разработать и представить Минэкономразвития и Минфин до 1 ноября 2024 года.

Распределение вице-премьеров выглядит следующим образом:

  • первый зампред правительства Денис Мантуров будет курировать сферу технологического лидерства, в том числе «обеспечение технологической независимости в различных областях экономики»;
  • зампред правительства Татьяна Голикова будет обеспечивать технологическую независимость в области «сбережения здоровья граждан» (нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь»);
  • Марат Хуснуллин вместе с другими вице-премьерами — в области «создания комфортной и безопасной среды для жизни» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»);
  • Дмитрий Патрушев — «в обеспечении продовольственной безопасности» (нацпроект «Экологическое благополучие»);
  • Виталий Савельев — «в создании беспилотных авиасистем»;
  • Александр Новак — «в сфере новых энергетических технологий» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика);
  • Дмитрий Григоренко — «в работе по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта» (нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»);
  • Дмитрий Чернышенко — в сфере реализации «потенциала каждого человека» (нацпроект «Молодежь и дети»).

Российский президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях до 2030 года на перспективу до 2036 года в мае 2024 года. В частности, он признал национальными целями сохранение населения и устойчивую экономику.

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