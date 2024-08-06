В правительстве определили кураторов национальных целей до 2036 года
Председатель правительства Михаил Мишустин назначил вице-премьеров, ответственных за работу по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, следует из релиза на сайте правительства России.
План по достижению национальных целей развития должны будут разработать и представить Минэкономразвития и Минфин до 1 ноября 2024 года.
Распределение вице-премьеров выглядит следующим образом:
- первый зампред правительства Денис Мантуров будет курировать сферу технологического лидерства, в том числе «обеспечение технологической независимости в различных областях экономики»;
- зампред правительства Татьяна Голикова будет обеспечивать технологическую независимость в области «сбережения здоровья граждан» (нацпроекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь»);
- Марат Хуснуллин вместе с другими вице-премьерами — в области «создания комфортной и безопасной среды для жизни» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»);
- Дмитрий Патрушев — «в обеспечении продовольственной безопасности» (нацпроект «Экологическое благополучие»);
- Виталий Савельев — «в создании беспилотных авиасистем»;
- Александр Новак — «в сфере новых энергетических технологий» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика);
- Дмитрий Григоренко — «в работе по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта» (нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»);
- Дмитрий Чернышенко — в сфере реализации «потенциала каждого человека» (нацпроект «Молодежь и дети»).
Российский президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях до 2030 года на перспективу до 2036 года в мае 2024 года. В частности, он признал национальными целями сохранение населения и устойчивую экономику.
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