Минздрав: трое пострадавших при взрыве газа в доме в Тагиле в тяжелом состоянии

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Тагиле

Фото: Vladislav_pinaev / Telegram Фото: Vladislav_pinaev / Telegram Фото: Vladislav_pinaev / Telegram Фото: Vladislav_pinaev / Telegram

Трое из восьми пострадавших при частичном обрушении многоквартирного дома в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве отметили, что на стационарном лечении остаются восемь пострадавших. Трое из них дети. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а также проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Всего при обрушении части дома после взрыва газа пострадали 26 человек, из них десять погибли, сообщал начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.

1 августа в Нижнем Тагиле на Сибирской улице в пятиэтажном доме произошел взрыв газа. В результате обрушились первый и второй подъезды. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). За несколько дней до взрыва газа в пострадавший дом приходили газовщики, рассказывали жители. Позже СК сообщил, что три слесаря задержаны.

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