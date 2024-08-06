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Общество ,  
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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Тагиле

Минздрав: трое пострадавших при взрыве газа в доме в Тагиле в тяжелом состоянии

Фото: Vladislav_pinaev / Telegram
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram

Трое из восьми пострадавших при частичном обрушении многоквартирного дома в Нижнем Тагиле находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве отметили, что на стационарном лечении остаются восемь пострадавших. Трое из них дети. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а также проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Мастер и два слесаря задержаны по делу об обрушении дома в Нижнем Тагиле
Общество
Фото:МЧС России

Всего при обрушении части дома после взрыва газа пострадали 26 человек, из них десять погибли, сообщал начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.

1 августа в Нижнем Тагиле на Сибирской улице в пятиэтажном доме произошел взрыв газа. В результате обрушились первый и второй подъезды. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). За несколько дней до взрыва газа в пострадавший дом приходили газовщики, рассказывали жители. Позже СК сообщил, что три слесаря задержаны.

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Тагиле
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