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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о 22 сбитых дронах над российскими регионами

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Утром 6 августа силы противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника над территорией России, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожили над Курской областью, еще девять беспилотников — над Белгородской областью.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, ночью 6 августа над Курской областью силы ПВО уничтожили 26 беспилотников. Ночью в регионе дважды объявляли ракетную опасность: в 1:51 и 3:11 мск. Утром 6 августа ВСУ также атаковали село Ясные Зори Белгородского района.

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