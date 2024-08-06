Минобороны отчиталось о 22 сбитых дронах над российскими регионами

Фото: Global Look Press

Утром 6 августа силы противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника над территорией России, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожили над Курской областью, еще девять беспилотников — над Белгородской областью.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, ночью 6 августа над Курской областью силы ПВО уничтожили 26 беспилотников. Ночью в регионе дважды объявляли ракетную опасность: в 1:51 и 3:11 мск. Утром 6 августа ВСУ также атаковали село Ясные Зори Белгородского района.