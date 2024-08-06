Над Курской областью за ночь сбили 26 дронов

Над Курской областью ночью сбили 26 дронов, сообщил врио губернатора Смирнов. В регионе дважды объявляли ракетную опасность. При обстреле Суджи пострадали пять человек, включая троих детей

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В ночь на 6 августа силы ПВО уничтожили в небе над Курской областью 26 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Ночью в области два раза объявляли ракетную опасность: в 1:51 и 3:11 мск. После этого Смирнов не объявлял об отмене ракетной опасности в регионе.

Под обстрел попал город Суджа, пострадали пять человек, в том числе трое детей, их госпитализировали. По словам Смирнова, несколько жилых домов получили сильные повреждения.

До этого он сообщал о 14 сбитых дронах. Губернатор соседней Брянской области Александр Богомаз ночью заявил о двух сбитых беспилотниках.

Минобороны отчиталось, что силы ПВО ночью сбили 12 дронов над Курской и Белгородской областями.

Курская область регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Регион граничит с украинской Сумской областью.