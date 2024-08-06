Над Курской областью за ночь сбили 26 дронов
В ночь на 6 августа силы ПВО уничтожили в небе над Курской областью 26 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Ночью в области два раза объявляли ракетную опасность: в 1:51 и 3:11 мск. После этого Смирнов не объявлял об отмене ракетной опасности в регионе.
Под обстрел попал город Суджа, пострадали пять человек, в том числе трое детей, их госпитализировали. По словам Смирнова, несколько жилых домов получили сильные повреждения.
До этого он сообщал о 14 сбитых дронах. Губернатор соседней Брянской области Александр Богомаз ночью заявил о двух сбитых беспилотниках.
Минобороны отчиталось, что силы ПВО ночью сбили 12 дронов над Курской и Белгородской областями.
Курская область регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Регион граничит с украинской Сумской областью.
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