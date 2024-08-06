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Военная операция на Украине ,  
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Два человека пострадали в Курской области при атаке дрона на автомобиль

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Коптер Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль в Глушковском районе Курской области, два человека получили ранения, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, инцидент произошел во вторник, 6 августа, на станции Глушково. «Ранены двое местных жителей. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказана медицинская помощь», — добавил глава региона.

В центре Курска упали обломки дронов
Политика
Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

После атаки со стороны ВСУ в центре Курска упали обломки беспилотников, но значительных повреждений в городе нет, сообщил мэр города Игорь Куцак.

Смирнов уточнял, что ночью над регионом сбили 26 дронов самолетного типа. Он не уточнял, где именно ликвидировали аппараты. Кроме того, ночью в области дважды объявляли ракетную опасность. Под обстрел попал город Суджа, там пострадали пять человек, включая троих детей. Смирнов сообщил о сильных повреждениях.

Минобороны отчиталось об 11 сбитых за ночь дронах над Курской областью и еще одном — над соседней Белгородской. Позже ведомство сообщило, что утром были сбиты еще 13 дронов над Курской областью и девять — над Белгородской.

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