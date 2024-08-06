В Белгородской области под обстрел попало село Ясные Зори

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Из-за прямого попадания снаряда во время обстрела повреждения получили автомобиль и частный дом.

«После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и еще два легковых автомобиля. Силами добровольной пожарной дружины (ДПД) очаги возгорания были оперативно потушены», — написал Гладков.

Кроме того, в результате атаки в трех квартирах многоквартирного дома выбило стекла. Осколки повредили частный дом и восемь автомобилей.

В соседней с Белгородской Курской области ВСУ ударили по городу Суджа. Там во время обстрела пострадали пять человек.

Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны ВСУ. Вечером 5 августа над регионом силы ПВО сбили два украинских БПЛА. В ночь на 6 августа в областном центре и Шебекино объявили ракетную опасность, через восемь минут предупреждение отменили.