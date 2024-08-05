Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью силы ПВО сбили два дрона вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Первую попытку атаки региона зафиксировали около 21:40 мск, вторую — около 22:00 мск.
Приграничная Белгородская область ежедневно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны ВСУ. В частности, 5 августа БПЛА ударил по принадлежащему сельхозпредприятию «АгроБелогорье» автобусу.
В результате атаки погиб один человек, трое получили ранения. Еще два беспилотника атаковали два легковых автомобиля и один грузовой в селе Репное. Водитель одной из машин получил баротравму.
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