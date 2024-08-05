Минобороны: над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Над Белгородской областью силы ПВО сбили два дрона вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Первую попытку атаки региона зафиксировали около 21:40 мск, вторую — около 22:00 мск.

Приграничная Белгородская область ежедневно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны ВСУ. В частности, 5 августа БПЛА ударил по принадлежащему сельхозпредприятию «АгроБелогорье» автобусу.

В результате атаки погиб один человек, трое получили ранения. Еще два беспилотника атаковали два легковых автомобиля и один грузовой в селе Репное. Водитель одной из машин получил баротравму.