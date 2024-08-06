Гладков: в Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде, районе и Шебекино действует предупреждение о ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Жителям этих населенных пунктов рекомендовали спуститься в подвалы. Сигнал отменили через восемь минут.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении над регионом двух украинских беспилотников. Вечером 5 августа предупреждение о ракетном обстреле выпустили для жителей села Безлюдовка в Шебекинском округе.

Приграничная Белгородская область ежедневно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны ВСУ. 5 августа БПЛА ударил по принадлежащему сельхозпредприятию «АгроБелогорье» автобусу.

В результате атаки погиб один человек, трое получили ранения. Еще два беспилотника атаковали два легковых автомобиля и один грузовой в селе Репное. Водитель одной из машин получил баротравму.