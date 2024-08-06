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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде, районе и Шебекино действует предупреждение о ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Жителям этих населенных пунктов рекомендовали спуститься в подвалы. Сигнал отменили через восемь минут.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении над регионом двух украинских беспилотников. Вечером 5 августа предупреждение о ракетном обстреле выпустили для жителей села Безлюдовка в Шебекинском округе.

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Приграничная Белгородская область ежедневно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны ВСУ. 5 августа БПЛА ударил по принадлежащему сельхозпредприятию «АгроБелогорье» автобусу.

В результате атаки погиб один человек, трое получили ранения. Еще два беспилотника атаковали два легковых автомобиля и один грузовой в селе Репное. Водитель одной из машин получил баротравму.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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