Над Курской областью уничтожили три украинских БПЛА
В Курской области сбили три украинских беспилотника, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Ранее в регионе дважды объявили ракетную опасность. Первый раз предупреждение выпустили в 1:51 мск, второй — после 3:00.
В Курской области регулярно объявляют ракетную опасность. 5 августа, украинский беспилотник вертолетного типа сбросил взрывное устройство на жилой дом в поселке Коренево. Ранение получил местный житель.
Ночью 28 июля украинские дроны атаковали нефтебазу в Курской области. Загорелись три резервуара с топливом. Жители и работники промышленного объекта не пострадали
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