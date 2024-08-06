Врио главы Курской области Смирнов: над регионом уничтожили три украинских БПЛА

Над Курской областью уничтожили три украинских БПЛА

В Курской области сбили три украинских беспилотника, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Ранее в регионе дважды объявили ракетную опасность. Первый раз предупреждение выпустили в 1:51 мск, второй — после 3:00.

В Курской области регулярно объявляют ракетную опасность. 5 августа, украинский беспилотник вертолетного типа сбросил взрывное устройство на жилой дом в поселке Коренево. Ранение получил местный житель.

Ночью 28 июля украинские дроны атаковали нефтебазу в Курской области. Загорелись три резервуара с топливом. Жители и работники промышленного объекта не пострадали