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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью уничтожили три украинских БПЛА

Врио главы Курской области Смирнов: над регионом уничтожили три украинских БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области сбили три украинских беспилотника, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Ранее в регионе дважды объявили ракетную опасность. Первый раз предупреждение выпустили в 1:51 мск, второй — после 3:00.

Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности
Политика

В Курской области регулярно объявляют ракетную опасность. 5 августа, украинский беспилотник вертолетного типа сбросил взрывное устройство на жилой дом в поселке Коренево. Ранение получил местный житель.

Ночью 28 июля украинские дроны атаковали нефтебазу в Курской области. Загорелись три резервуара с топливом. Жители и работники промышленного объекта не пострадали

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Военная операция на Украине Алексей Смирнов Курская область
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