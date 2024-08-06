Жителей Курской области предупредили о ракетной опасности

В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Местных жителей просят укрыться в помещении без окон внутри квартир, либо зайти в ближайшее здание.

Ранее предупреждение объявили вечером 5 августа. Оно действовало почти час.

В Курской области регулярно объявляют ракетную опасность. Так, 5 августа, украинский беспилотник вертолетного типа сбросил взрывное устройство на жилой дом в поселке Коренево. Ранение получил местный житель. Пострадавшего доставили в Рыльскую районную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.