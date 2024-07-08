 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Сумах, Николаеве и Харькове прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В украинских городах Николаев и Сумы раздались взрывы, сообщает издание «Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов.

В сумской областной военной администрации уточнили, что удар пришелся по пригороду Сум.

Кроме того, взрыв был слышен в Харькове. Вероятно, он произошел за пределами города, отмечает «Суспiльне».

На 0:20 воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Николаевской областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Сумской области и Никополе сообщили о повреждении энергообъектов
Политика

В ночь на 6 июля в Сумах также прогремели взрывы. Местная военная администрация сообщила о повреждении объекта энергетической инфраструктуры. Несколько населенных пунктов в ряде районов оказались обесточены.

«Суспiльне» писало, что в Сумах в результате взрывов были обесточены все объекты водоканала, подача воды приостанавливалась.

Теги
Сумская область Николаев Николаевская область Харьков Харьковская область взрывы Украина
Материалы по теме
В Сумской области и Никополе сообщили о повреждении энергообъектов
Политика
В Сумах приостановили подачу воды на фоне серии взрывов
Политика
В Николаеве и Сумах прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,4 Общество, 01:43
Созданный Орбаном альянс получит статус фракции в Европарламенте Политика, 01:31
В Волгограде сообщили о сложностях при поиске людей после взрыва газа Общество, 01:15
FT узнала, каковы ожидания Запада от нового президента Ирана Политика, 01:01
В Сумах, Николаеве и Харькове прозвучали взрывы Политика, 00:47
В Пулково произошло задымление двигателя у Superjet «Ямала» Общество, 00:22
Под Туапсе начался лесной пожар из-за сигнальной ракеты туристов Общество, 00:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минтруд спрогнозировал снижение спроса на начальников в России Экономика, 00:00
Хакеры атаковали российские компании через взломанные системы для лифтов Технологии и медиа, 00:00
Солиста «Морального кодекса» выписали из больницы в Калининграде Общество, 07 июл, 23:53
Меланшон призвал Макрона дать власть «Новому народному фронту» Политика, 07 июл, 23:32
Отцу боевиков и экс-главе района Дагестана продлили срок задержания Общество, 07 июл, 23:22
Супернадежность и простота: какие мосты строят на ТЖД РБК и УК «Эльга», 07 июл, 23:15
Премьер Франции после выборов объявил о планах уйти в отставку Политика, 07 июл, 23:00