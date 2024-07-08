В Сумах, Николаеве и Харькове прозвучали взрывы

В украинских городах Николаев и Сумы раздались взрывы, сообщает издание «Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов.

В сумской областной военной администрации уточнили, что удар пришелся по пригороду Сум.

Кроме того, взрыв был слышен в Харькове. Вероятно, он произошел за пределами города, отмечает «Суспiльне».

На 0:20 воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Николаевской областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 6 июля в Сумах также прогремели взрывы. Местная военная администрация сообщила о повреждении объекта энергетической инфраструктуры. Несколько населенных пунктов в ряде районов оказались обесточены.

«Суспiльне» писало, что в Сумах в результате взрывов были обесточены все объекты водоканала, подача воды приостанавливалась.