Аббас заявил о затруднении переговоров по Газе из-за убийства Хании
Убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании усложнит переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью «РИА Новости».
По мнению Аббаса, цель ликвидации Хании — затягивание конфликта и расширение его масштабов.
«Оно (убийство — РБК) окажет негативное влияние на текущие переговоры по прекращению агрессии и выводу израильских войск из Газы, однако мы призываем наш народ к стойкости, единству и терпению перед лицом этой оккупации», — сказал Аббас.
Палестинская национальная администрация (ПНА) осуждает убийства главы политбюро ХАМАС, хотя между группировкой и ПНА существует конфликт, отметил президент Палестины. Убийство Хании Аббас назвал трусливым поступком и «опасным развитием событий в израильской политике».
От Израиля требуется отказ от военного решения конфликта и агрессии, добавил Аббас. По его словам, он планирует обсудить мирный процесс по Газе с российским президентом Владимиром Путиным.
Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иран, ливанская «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответить. Израильская сторона не подтверждала свою причастность.
До этого израильские военные сообщали об убийстве одного из командиров «Хезболлы» — Фуада Шукра. Его в ЦАХАЛ считают ответственным за атаку 27 июля на израильский район Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которой погибли 12 детей.
На фоне происходящего Иран предупредил, что намерен атаковать Израиль. Превентивный удар по Ирану также рассматривает Израиль, сообщил портал Ynet.
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