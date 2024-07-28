Дроны атаковали нефтебазу в Курской области
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области в ночь на 28 июля, написал врио губернатора Алексей Смирнов.
Местные жители и сотрудники предприятия не пострадали, но загорелись три резервуара с топливом. Пожар на одном из них потушен.
Смирнов сообщил, что нефтебаза находится в Курском районе, который расположен в центральной части области.
Ночью в регионе объявляли опасность атаки беспилотников. Местное издание 46tv.ru сообщало о пожаре на территории Медвенского района. Позднее Минобороны отчиталось о двух сбитых дронах, еще пять БПЛА уничтожили в Белгородской области.
15 июля сбитый дрон упал на территорию нефтебазы в Орловской области, повредив емкость для хранения нефти. Пострадавших, по данным властей, не было.
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