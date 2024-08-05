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Ракова рассказала об уровне образования в IT-сфере в столичных колледжах

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Выпускники московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина получили сертификаты ведущих IT-компаний, которые дают дополнительное преимущество при трудоустройстве. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, система подготовки в учреждениях среднего специального образования (ССО) подразумевает практические занятия уже с первого курса. Таким образом, практика в современных столичных колледжах превышает 70% от общего времени обучения, что помогает будущим специалистам решать даже самые сложные задачи непосредственно после выпуска из учебного заведения.

Вице-мэр отметила, что столичные власти в плотной связке с работодателями не только создают современные и хорошо оборудованные мастерские, лаборатории и тренировочные площадки, но и оценивают результаты обучения молодых профессионалов.

«В течение года учащиеся выпускного курса проходили аттестацию на специальном киберполигоне, — подчеркнула Ракова. — Они продемонстрировали владение теорией, практические навыки по предупреждению, обнаружению и нейтрализации компьютерных атак. Успехи выпускников московских колледжей являются самой высокой оценкой проделанной нами работы».

Отметим, что полигон, на котором студенты отрабатывали свои навыки, создан на базе российских программных продуктов и предоставлен колледжу бесплатно ведущими российскими разработчиками. Среди них компании «РЕД СОФТ», «Базальт СПО», «ИнфоВотч», «ИнфоТеКС» и Группа «Астра».

Напомним, что приемная кампания в столичных колледжах продлится до 15 августа. В этом году абитуриенты могут подать заявление на поступление одновременно в пять учебных заведений ССО и выбрать в каждом по три образовательные программы. Заммэра Ракова подчеркнула, что столичные власти увеличили количество бюджетных мест для девятиклассников еще на 10 тыс. на самых популярных направлениях.

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