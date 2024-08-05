В Белгородской области дроны атаковали три автомобиля на дороге

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При атаке украинских дронов на автомобили, движущиеся по дроге в Белгородской области, один человек получил ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два легковых автомобиля и один грузовой в селе Репное в Белгородском районе. Водитель одной из машин получил баротравму. Ему на месте была оказана медицинская помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

Грузовой автомобиль получил повреждения кузова и кабины, легковушки были повреждены осколками.

Губернатор также сообщил об атаке дронов ВСУ в поселке Майский Белгородского района, там повреждения получили семь легковых автомобилей.



В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате атак FPV-дронов произошло задымление дух двухквартирных домов, но возгорания оперативно потушили.



Еще один беспилотник атаковал одно из строений сельскохозяйственного предприятия в селе Муром Шебекинского городского округа. В результате произошло возгорание, которое также было быстро ликвидировано.



На местах работают оперативные службы, добавил губернатор. Информация о последствиях уточняется.

Приграничная Белгородская область ежедневно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Ночью с 4 на 5 августа 2024 года Гладков предупреждал об опасности ракетной атаки на регион. В ту же ночь в результате обстрела в Шебекино одна женщина получила ранения — ее увезли в Белгород с баротравмой.

Кроме того, в трех многоквартирных домах было повреждено остекление, в одном из домов была повреждена газовая труба, добавил Гладков.

Еще одна жительница Шебекино получила множественные ранения ног при обстреле города днем 5 августа. Глава региона добавил, что в четырех многоквартирных домах Шебекино были повреждены остекление и фасады, также осколками были посечены два автомобиля.