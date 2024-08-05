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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Шебекино пострадала женщина

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле Шебекино пострадала женщина
Сюжет
Военная операция на Украине

Женщина пострадала в результате атаки ВСУ города Шебекино Белгородской области, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, ранен один мирный житель: женщину с баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в трех многоквартирных домах было повреждено остекление, также в одном из домов повреждена газовая труба, добавил Гладков. Во дворе одного из многоквартирного дома из-за прилета снаряда загорелись четыре автомобиля. Пожарные быстро потушили возгорание, отметил глава региона.

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Ранее, в 1:34 мск, МЧС сообщило об обстреле Шебекино и окрестностей. Ведомство призвало местных жителей спустится в подвал или другое укрытие.

Белгородская область после начала военной операции на Украине регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Так, 4 августа, в Шебекино в результате удара беспилотника по многоквартирному дому погибла женщина. Кроме того, в городе в результате атак трех дронов были повреждены остекление и внутренняя отделка в квартирах двух многоквартирных домов.

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Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков пострадавшая
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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