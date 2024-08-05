Женщина получили осколочные ранения ног при обстреле Шебекино

Фото: Vvgladkov / Telegram

Жительница Шебекино в Белгородской области получила множественные ранения ног при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщину везут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в четырех многоквартирных домах Шебекина повреждены остекление и фасады, также осколками посечены два автомобиля.

Гладков добавил, что администрация города начала подомовой обход для уточнения информации о последствиях последнего удара.

Ночью губернатор предупреждал об опасности ракетной атаки на регион.

В результате предыдущего обстрела в Шебекино получила ранения еще одна женщина — ее также увезли в Белгород с баротравмой.