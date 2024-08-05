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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Вся территория Белгородской области — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор также призвал местных жителей спуститься в подвал и дожидаться там отмены тревоги.

Ракетную опасность отменили спустя 17 минут: в 5:41 мск.

Кроме того, Гладков сообщил, что за прошедшие сутки Белгородская область была обстреляна со стороны Украины 11 раз. Пострадали пять человек, одна женщина погибла.

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Ранее белгородское управление МЧС сообщило об обстреле Шебекино и окрестностей города. В результате атаки пострадала женщина. В трех многоквартирных домах было повреждено остекление, также в одном из домов повреждена газовая труба, добавил тогда Гладков.

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Белгородская область ракетная опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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