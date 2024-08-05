В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Вся территория Белгородской области — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор также призвал местных жителей спуститься в подвал и дожидаться там отмены тревоги.

Ракетную опасность отменили спустя 17 минут: в 5:41 мск.

Кроме того, Гладков сообщил, что за прошедшие сутки Белгородская область была обстреляна со стороны Украины 11 раз. Пострадали пять человек, одна женщина погибла.

Ранее белгородское управление МЧС сообщило об обстреле Шебекино и окрестностей города. В результате атаки пострадала женщина. В трех многоквартирных домах было повреждено остекление, также в одном из домов повреждена газовая труба, добавил тогда Гладков.