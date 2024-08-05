В столице Бангладеш из-за протестов закрыли международный аэропорт

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Международный аэропорт в столице Бангладеш Дакке временно закрыт в связи с протестами, охватившими страну, сообщила местная газета Prothomalo со ссылкой на руководство воздушной гавани.

Аэропорт Хазрат Шахджалал не будет работать на протяжении шести часов, примерно с 18:00 по местному времени (15:00 мск).

Протесты в Бангладеш продолжаются с конца июня, их участники требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 году. Противники системы называют ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам экс-премьер-министра страны Шейх Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавляла движение за независимость.

5 августа 76-летняя Хасина, которая была у власти в Бангладеш с 2009 года, ушла в отставку.

По данным Prothomalo, с утра между протестующими и силовиками продолжаются столкновения, сотрудники правоохранительных органов применяют по участникам акции резиновые пули и снаряды со слезоточивым газом. Местные СМИ также сообщили, что демонстранты ворвались на территорию резиденции премьера, после чего ей пришлось экстренно улететь в Индию.

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