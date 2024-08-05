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Военная операция на Украине ,  
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В украинский бюджет поступил безвозвратный грант от США на $3,9 млрд

Премьер Шмыгаль: Украина получила от США безвозвратный грант на $3,9 млрд
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Военная операция на Украине
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Ева Коринкова / Reuters)

Украина получила $3,9 млрд безвозвратного гранта от США через, сообщил глава правительства страны Денис Шмыгаль.

Средства поступят через Всемирный банк.

«Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета, таких как зарплаты учителей и спасателей, социальные помощи. Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году», — пояснил Шмыгаль.

Он уточнил, что в 2024 году объем прямой бюджетной помощи Украине от США составит $7,8 млрд. Эта помощь, по словам премьера, «позволит уверенно пройти этот финансовый период».

Шмыгаль поблагодарил США и Всемирный банк за высокий уровень внимания и поддержки.

МВФ выдвинул новые требования по борьбе с коррупцией для Украины
Политика
Фото:nab_ukraine / Telegram

Финансовую помощь Украине оказывает также Евросоюз. В конце июля послы ЕС согласовали выделение Киеву €4,2 млрд бюджетной помощи. Это первый платеж из серии регулярных в рамках программы ЕС, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины.

В июне 2024 года Международный валютный фонд (МВФ), который также предоставляет Киеву финансовую поддержку, потребовал от Украины внести поправки в Таможенный кодекс для усиления борьбы с коррупцией.

Киев, в частности, должен привести таможенные операции в соответствие с законодательством ЕС и обеспечить прозрачность найма руководства и персонала.

Украина также к концу сентября обязана впервые провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), аудиторы будут отобраны международными партнерами.

Среди других условий, которые должен выполнить Киев, — оптимизация налоговых льгот в связи с необходимостью увеличения доходов бюджета, мобилизация внутренних доходов, осторожная либерализация валютного контроля, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, сохранение ЦБ резервов на уровне $28,8 млрд, что сократит возможности регулятора по проведению валютных интервенций для поддержки гривны.

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