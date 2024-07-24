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Военная операция на Украине ,  
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Послы ЕС согласовали первый транш Украине из помощи на €50 млрд

Послы ЕС согласовали транш Украине на €4,2 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
За три года Украина постепенно получит €50 млрд от Евросоюза по мере продвижения реформ. Брюссель подтвердил, что Киев выполнил нынешние условия и может получить €4,2 млрд — их направят на поддержку макрофинансовой стабильности
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Послы ЕС согласовали выделение Киеву €4,2 млрд бюджетной помощи от ЕС, сообщило в X венгерское председательство Совета Евросоюза.

«Послы ЕС утвердили выплату транша в примерно €4,2 млрд из фонда поддержки Украины. Следующим шагом последует утверждение [этого решения] Советом ЕС по письменной процедуре», — говорится в заявлении представительства.

Это первый платеж из серии регулярных рамках Программы ЕС, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины.  Регулярные квартальные выплаты обеспечивают предсказуемость финансовой помощи и стали возможными после того, как Еврокомиссия сочла выполненными реформы, охватывающие управление бюджетом, госпредприятиями, бизнес-средой, энергетикой и деятельность по разминированию.

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Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

Вся программа помощи Ukraine Facility предполагает выделение €50 млрд до 2027 года.

Из этой суммы €33 млрд выделяются в виде кредитов, €17 млрд — в виде грантов. В Европейском совете предупреждали: средства будут выдавать поэтапно, по мере выполнения обязательств по реформам. Проверкой, на что пошли деньги, займется специальная независимая комиссия.

Россия осуждает оказание помощи Украине со стороны западных стран. В Кремле подчеркивали, что это лишь затянет конфликт.

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