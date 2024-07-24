Послы ЕС согласовали первый транш Украине из помощи на €50 млрд
Послы ЕС согласовали выделение Киеву €4,2 млрд бюджетной помощи от ЕС, сообщило в X венгерское председательство Совета Евросоюза.
«Послы ЕС утвердили выплату транша в примерно €4,2 млрд из фонда поддержки Украины. Следующим шагом последует утверждение [этого решения] Советом ЕС по письменной процедуре», — говорится в заявлении представительства.
Это первый платеж из серии регулярных рамках Программы ЕС, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины. Регулярные квартальные выплаты обеспечивают предсказуемость финансовой помощи и стали возможными после того, как Еврокомиссия сочла выполненными реформы, охватывающие управление бюджетом, госпредприятиями, бизнес-средой, энергетикой и деятельность по разминированию.
Вся программа помощи Ukraine Facility предполагает выделение €50 млрд до 2027 года.
Из этой суммы €33 млрд выделяются в виде кредитов, €17 млрд — в виде грантов. В Европейском совете предупреждали: средства будут выдавать поэтапно, по мере выполнения обязательств по реформам. Проверкой, на что пошли деньги, займется специальная независимая комиссия.
Россия осуждает оказание помощи Украине со стороны западных стран. В Кремле подчеркивали, что это лишь затянет конфликт.
Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам
Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику
Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов
Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»
Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа
YouTube заблокировал канал Мосбиржи
АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Исследователи назвали причины сокращения потребления вина