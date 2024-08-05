Экс-главу Московской антидопинговой лаборатории вновь объявили в розыск

Григорий Родченков (Фото: ТАСС)

МВД снова объявило в розыск бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В базе данных ведомства указано, что Родченков Григорий Михайлович, родившийся 24 октября 1958 года, разыскивается по статье Уголовного кодекса. Однако по какой именно статье, не уточняется.

В прошлый раз Родченкова объявили в розыск в 2017 году. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, — ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса. В 2015 году он покинул Россию, так как, по его словам, получил предупреждение о подготовке его убийства.

Кроме Родченкова, в розыск также объявили бывшего начальника отдела допинг-контроля Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского. По словам источника ТАСС, розыск может быть связан с делом о манипуляции базами данных российских спортсменов, которое открыто по ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса (воспрепятствование объективному расследованию).

5 августа Служба внешней разведки доложила, что США намерены в скором времени запустить в СМИ серию громких публикаций «о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений». Проект, по данным ведомства, курируют Родченков и Соболевский.

По информации разведчиков, к публикации готовятся «очерняющие материалы». В фокусе внимания в них будут такие дисциплины, как художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание.