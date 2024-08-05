Стармер проведет экстренное совещание из-за беспорядков в Британии

Кир Стармер (Фото: Benjamin Cremel / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет заседание чрезвычайного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Room A), чтобы обсудить меры реагирования на беспорядки в стране, сообщает Sky News.

«На сегодняшней встрече министры и представители полиции обсудят меры реагирования на беспорядки в ближайшие дни», — пишет издание.

Стармер, для которого это первое заседание COBRA, пообещал, что те, кто участвует в беспорядках, «столкнутся со всей силой закона».

В конце июля в городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на детей в танцевальной студии. В результате погибли три ребенка, еще около десяти человек получили ранения.

На фоне слухов, что преступник является мусульманином, в Великобритании начались массовые беспорядки. В полиции подчеркнули, что он родился в Великобритании, а «домыслы сейчас никому не идут на пользу».

Участники протестов напали на мечеть и забросали полицейских камнями, а также подожгли автомобили. В некоторых городах прошли задержания митингующих. Глава британского МВД Иветт Купер заявила, что полицейские получили право принимать «максимально жесткие меры» против протестующих.

Российский МИД призвал Лондон воздержаться от «необоснованного и непропорционального» применения насилия по отношению к протестующим по всей стране ультраправым.