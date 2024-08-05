 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФСБ задержала планировавшего теракт против чиновников Запорожской области

ФСБ задержала планировавшего теракт против чиновников Запорожской области
Video

ФСБ задержала в Запорожской области местного жителя, который планировал теракт в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации региона. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы.

По данным ФСБ, житель региона собирал информацию о местных властях и передавал ее через мессенджеры Telegram и Threema украинской стороне. Затем мужчина по заданию от Главного управления разведки Минобороны Украины попытался совершить теракт, заложив самодельную взрывчатку.

При обыске по месту жительства фигуранта сотрудники спецслужбы обнаружили у него самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене (ст. 275), приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1 Уголовного кодекса).

Восемь подростков стали фигурантами дел о терактах на железных дорогах
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

27 июля сотрудники ФСБ задержали в Каспийске (Дагестан) трех местных жителей, которые готовили теракты в местной православной церкви и против сотрудников правоохранительных органов. По данным спецслужбы, фигуранты являются «приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации» (МТО).

У них дома нашли самодельное взрывное устройство, оружие, флаги МТО, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке и сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат. На следующий день всех задержанных заключили под стражу.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Запорожская область ФСБ теракт Украина
Материалы по теме
Краснов увидел просчеты органов власти в терактах в «Крокусе» и Дагестане
Политика
Прокурор запросил 24 года членам банды Басаева по делу о теракте в Чечне
Политика
Обвиняемые в подготовке теракта в Шереметьево получили сроки до 22 лет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Правительство приостановило работу над аукционами «красивых» госномеровАвто, 11:01
Стамбульская фондовая биржа приостановила торги после обвала котировокИнвестиции, 10:49
В Ростове уволили врио начальника СИЗО, где произошел бунтОбщество, 10:48
Курс биткоина упал более чем на 15% на фоне паники на мировых рынкахКрипто, 10:43
Три триатлониста снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за кишечной инфекцииСпорт, 10:43
Конфликт интересов может разрушить компанию: как его предотвратитьPro, 10:38
СВР предупредила о готовящихся США статьях о допинге в российском спортеПолитика, 10:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей из-за оправдания терроризмаОбщество, 10:36
Минобороны показало кадры уничтожения двух танков LeopardПолитика, 10:35
Индекс Мосбиржи снизился до годового минимума после падения бирж в ЯпонииИнвестиции, 10:27
Рекламный ренессанс: как новые тенденции влияют на рекламу в РоссииОтрасли, 10:23
HBO показал кадры самых значимых проектов 2025 годаLife, 10:19
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на жилье в июлеНедвижимость, 10:14
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:10