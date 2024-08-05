ФСБ задержала планировавшего теракт против чиновников Запорожской области

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ФСБ задержала в Запорожской области местного жителя, который планировал теракт в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации региона. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы.

По данным ФСБ, житель региона собирал информацию о местных властях и передавал ее через мессенджеры Telegram и Threema украинской стороне. Затем мужчина по заданию от Главного управления разведки Минобороны Украины попытался совершить теракт, заложив самодельную взрывчатку.

При обыске по месту жительства фигуранта сотрудники спецслужбы обнаружили у него самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене (ст. 275), приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1 Уголовного кодекса).

27 июля сотрудники ФСБ задержали в Каспийске (Дагестан) трех местных жителей, которые готовили теракты в местной православной церкви и против сотрудников правоохранительных органов. По данным спецслужбы, фигуранты являются «приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации» (МТО).

У них дома нашли самодельное взрывное устройство, оружие, флаги МТО, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке и сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат. На следующий день всех задержанных заключили под стражу.