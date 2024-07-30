Восемь подростков стали фигурантами дел о терактах на железных дорогах
В Свердловской области на восьмерых подростков завели уголовные дела за попытки совершить теракты на объектах железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.
По данным ведомства, в июле 2024 года на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске группа из пяти подростков пыталась поджечь локомотивы и релейные железнодорожные шкафы. То же самое попытались сделать трое других подростков на железнодорожной станции Первоуральск.
Подозреваемые пришли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами, но не успели совершить теракт, так как их задержали сотрудники ФСБ. «Инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер Telegram от лица, находящегося на территории Украины. За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили», — отметили в СК.
В отношении двух групп подростков завели два уголовных дела о покушении и приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору — по ч. 3 ст. 30 и п. «а», ч. 2 ст. 205, а также по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса.
За последние два года МВД зафиксировало рост преступлений, связанных с поджогами релейных шкафов и другого оборудования на железных дорогах.
Руководитель главного управления МВД на транспорте генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин отметил, что география этих преступлений практически не связана с приграничной зоной ведения боевых действий. Он рассказал, что полиция создает мобильные объездные группы, которые с начала года обследовали уже около 240 тыс. объектов.
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