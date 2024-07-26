Суд арестовал второго аниматора квест-парка в Махачкале
Суд арестовал второго аниматора квест-парка в Махачкале, где при пожаре погибли две девушки, сообщает пресс-служба следственного управления по Дагестану.
Сотрудника парка задержали 24 июня. Его подозревают в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц».
Ранее сообщалось о задержании первого аниматора — 18-летнего молодого человека, который рассказал, что поджег перчатку, используемую при проведении хоррор-игры.
По его словам, он не рассчитал количество горючего, поэтому бросил перчатку на пол, где находилась емкость с бензином, после чего топливо вспыхнуло и начался пожар.
Две девушки, которые участвовали в квесте, погибли. Еще один мужчина получил ожоги.
Дело расследуют по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.
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