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Общество ,  
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В Турции мотоциклист сбил двух россиянок на пешеходном переходе

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В турецком курортном городе Аланье мотоциклист сбил двух россиянок — мать и дочь, сообщает местная газета Yeni Alanya.

Инцидент произошел вечером накануне, 3 августа. По данным газеты, ДТП произошло на пешеходном переходе, мотоцикл ехал на высокой скорости. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ночью в районе, где произошел инцидент, мотоциклисты устраивали гонки, пишет Yeni Alanya со ссылкой на местных жителей.

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В начале июля в Турции в ДТП попал автобус, доставлявший российских и белорусских туристов в аэропорт Антальи. Автобус врезался в бетонный столб при выезде на шоссе в окрестностях города Манавгата. В нем находились 18 российских и семь белорусских туристов, всего — 25 пассажиров.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в результате инцидента пострадали 20 человек, водитель автобуса скончался.

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