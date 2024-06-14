В Благовещенске автомобиль въехал в прохожих

В Благовещенске иномарка после ДТП с мотоциклом въехала в прохожих

В Благовещенске минивэн столкнулся с мотоциклом, вылетел на тротуар и сбил несколько прохожих, пишут региональные СМИ. По их данным, есть погибшие. Телеграм-каналы сообщают, что водитель иномарки был пьян, его задержали

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В Благовещенске водитель иномарки столкнулся с мотоциклом, после чего выехал на тротуар с прохожими, сообщает региональное издание Amur Life.

Это произошло на улице Василенко, которая проходит по северной части города. Участок перекрыт, на месте бригады скорой помощи, пишет «Амур Инфо».

Amur Life со ссылкой на очевидцев сообщает, что иномарка сбила порядка 10 человек, сам водитель не пострадал. По данным «Амур Инфо», в результате ДТП есть погибшие.

Телеграм-канал «112» пишет, что иномаркой управлял 59-летний мужчина, у него были признаки алкогольного опьянения. Он родился в Красноярском крае, работал охранником, минивэн Suzuki Hustler он приобрел в октябре 2023 года, отмечает Shot. По его данным, за это время он получил три штрафа на сумму 4 тыс. руб. Бакарюкина задержали.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы ГУ МВД России по Амурской области, СУ СК России по Амурской области.

В пресс-службе Минздрава Амурской области сообщили РБК, что, предварительно, погибли три человека, в том числе двое детей.

«На месте аварии на улице Василенко работают восемь бригад скорой помощи — шесть из Благовещенска, две из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что персонал медучреждения мобилизован и готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим.