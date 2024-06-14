 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

В Благовещенске автомобиль въехал в прохожих

В Благовещенске иномарка после ДТП с мотоциклом въехала в прохожих
В Благовещенске минивэн столкнулся с мотоциклом, вылетел на тротуар и сбил несколько прохожих, пишут региональные СМИ. По их данным, есть погибшие. Телеграм-каналы сообщают, что водитель иномарки был пьян, его задержали

В Благовещенске автомобиль въехал в прохожих
Video

В Благовещенске водитель иномарки столкнулся с мотоциклом, после чего выехал на тротуар с прохожими, сообщает региональное издание Amur Life.

Это произошло на улице Василенко, которая проходит по северной части города. Участок перекрыт, на месте бригады скорой помощи, пишет «Амур Инфо».

Amur Life со ссылкой на очевидцев сообщает, что иномарка сбила порядка 10 человек, сам водитель не пострадал. По данным «Амур Инфо», в результате ДТП есть погибшие.

В Петербурге автомобиль въехал в толпу пешеходов у площади Восстания
Общество

Телеграм-канал «112» пишет, что иномаркой управлял 59-летний мужчина, у него были признаки алкогольного опьянения. Он родился в Красноярском крае, работал охранником, минивэн Suzuki Hustler он приобрел в октябре 2023 года, отмечает Shot. По его данным, за это время он получил три штрафа на сумму 4 тыс. руб. Бакарюкина задержали.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы ГУ МВД России по Амурской области, СУ СК России по Амурской области.

В пресс-службе Минздрава Амурской области сообщили РБК, что, предварительно, погибли три человека, в том числе двое детей.

«На месте аварии на улице Василенко работают восемь бригад скорой помощи — шесть из Благовещенска, две из Чигирей. Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что персонал медучреждения мобилизован и готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Виктория Хабарова
Россия Благовещенск ДТП мотоцикл пешеходы

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Водитель автобуса в Алма-Ате упала в обморок и въехала в толпу
Общество
В Петербурге автомобиль въехал в толпу пешеходов у площади Восстания
Общество
В Турции при наезде грузовика на толпу погибли 19 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 13 июн, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 13 июн, 17:18
Гладков сообщил о ранении охранника и повреждении 10 машин при обстреле Политика, 15:00
Три человека погибли при вылете иномарки на тротуар в Благовещенске Общество, 15:00
Roaring Kitty избавился от опционов на акции GameStop Инвестиции, 15:00
Лавров объяснил неактуальность концепции евроатлантической безопасности Политика, 14:59
Рособрнадзор опроверг дополнительные баллы на ЕГЭ за цитаты Путина Общество, 14:51
Почему новые санкции могут укрепить рубль и что от него ждать Pro, 14:50
Медведев назвал имя упомянутого Путиным посредника по Украине Политика, 14:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мосбиржа назвала дату возобновления торгов бумагами «Мать и дитя» Инвестиции, 14:45
Лавров описал действия послов словами «ни за кем бегать не собираемся» Политика, 14:44
Новичок Российской премьер-лиги лишился лучшего бомбардира Спорт, 14:44
Эксперты предупредили о проблемах с продажей 70% квартир в Москве Недвижимость, 14:41
Суд по ущербу от водной блокады Крыма пройдет в закрытом режиме Политика, 14:41
Суперкомпьютер назвал победителя матча открытия Евро Спорт, 14:37
Каковы шансы сборных Украины и Грузии выйти в плей-офф Евро-2024 Спорт, 14:35