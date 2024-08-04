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Политика ,  
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Кадыров выразил уверенность в победе в конфликте на Украине в 2024 году

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Россия победит в конфликте на Украине в 2024 году, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире «России 1».

«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений», — сказал он.

Кадыров отметил, что российские военнослужащие продвигаются вперед, по его словам, командиры ежедневно докладывают о взятии под контроль «стратегически важных объектов».

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет пехоты, под Волчанском военнослужащие ВСУ «сами сдаются в плен», сообщил глава Чечни. «Ребята говорят, что там воевать стыдно», — добавил он.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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