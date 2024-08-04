В Полтавской области сообщили о повреждении железной дороги
Железнодорожная инфраструктура в Полтавской области получила повреждения в результате удара, пострадавших нет, сообщила компания «Укржелдорога».
«В Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура <...>. Были повреждены колеи, контактная сеть, опоры», — говорится в сообщении.
По данным компании, после восстановительных работ часть поездов пошла с резервными тепловозами, практически полностью восстановлено и энергоснабжение.
Накануне взрывы прозвучали на окраине Харькова, в Одессе и в Миргороде Полтавской области. Глава областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что в регионе сработали средства ПВО.
Также 3 августа в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области произошел крупный пожар, пострадавших нет.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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