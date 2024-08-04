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Политика ,  
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В Полтавской области сообщили о повреждении железной дороги

Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Global Look Press
Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Global Look Press

Железнодорожная инфраструктура в Полтавской области получила повреждения в результате удара, пострадавших нет, сообщила компания «Укржелдорога».

«В Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура <...>. Были повреждены колеи, контактная сеть, опоры», — говорится в сообщении.

По данным компании, после восстановительных работ часть поездов пошла с резервными тепловозами, практически полностью восстановлено и энергоснабжение.

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Фото:Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Накануне взрывы прозвучали на окраине Харькова, в Одессе и в Миргороде Полтавской области. Глава областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что в регионе сработали средства ПВО.

Также 3 августа в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области произошел крупный пожар, пострадавших нет.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Полтавская область железные дороги инфраструктура
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