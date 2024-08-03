В Одессе прозвучали взрывы
В Одессе прозвучали взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.
«В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах», — написал он.
О взрывах глава города сообщил около 01:38 мск. За несколько минут до этого в регионе объявили воздушную тревогу.
Часом ранее «РБК Украина» сообщил о взрывах в Полтавской городской общине.
В регионе периодически сообщают о взрывах и повреждениях инфраструктуры. Так, взрывы прогремели в городе 18 июля.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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