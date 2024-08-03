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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прозвучали взрывы

Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
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Военная операция на Украине

В Одессе прозвучали взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.

«В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах», — написал он.

О взрывах глава города сообщил около 01:38 мск. За несколько минут до этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Часом ранее «РБК Украина» сообщил о взрывах в Полтавской городской общине.

В регионе периодически сообщают о взрывах и повреждениях инфраструктуры. Так, взрывы прогремели в городе 18 июля.

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Фото:Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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