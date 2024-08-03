В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры в результате попадания снаряда, сообщили в Госслужбе Украины. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим целям

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

На объекте критической инфраструктуры в Винницкой области произошел крупный пожар, пострадавших нет, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«В результате попадания возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры. К счастью, никто из работников предприятия и гражданское население не пострадали», — сообщила ГСЧС в телеграм-канале.

В ликвидации пожара задействованы 64 сотрудников личного состава и 23 единицы техники, также привлекались два пожарных поезда.

В ночь на 3 августа в Винницкой области дважды объявляли воздушную тревогу. Замглавы областной администрации Наталья Заболотная сообщала о попадании в объект инфраструктуры, какой именно — она не уточнила.

Минобороны России на момент публикации не сообщало о нанесении ударов по территории Украины. В ведомстве подчеркивают, что удары наносятся только по военным объектам и связанным с ними инфраструктурой.

О взрывах ночью 3 августа также сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов. В области действовал сигнал воздушной тревоги.