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Военная операция на Украине ,  
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В Миргороде и на окраине Харькова прогремели взрывы

В Полтавской и Харьковской областях Украины прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

На окраине Харькова раздались взрывы, сообщили украинские издания «Страна.ua», Суспільне и 24 канал.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в телеграм-канале, что информация о пострадавших не поступала, данные о повреждениях проверяются.

Позже взрывы также прозвучали в Миргороде Полтавской области, передали «Страна.ua» и РБК-Украина.

Глава областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что в регионе сработали средства ПВО. «По предварительной информации, попаданий в гражданскую инфраструктуру и пострадавших нет», — написал он.

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Фото:Nikoletta Stoyanova / Getty Images

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