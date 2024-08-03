В Полтавской и Харьковской областях Украины прогремели взрывы

В Миргороде и на окраине Харькова прогремели взрывы

На окраине Харькова раздались взрывы, сообщили украинские издания «Страна.ua», Суспільне и 24 канал.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в телеграм-канале, что информация о пострадавших не поступала, данные о повреждениях проверяются.

Позже взрывы также прозвучали в Миргороде Полтавской области, передали «Страна.ua» и РБК-Украина.

Глава областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что в регионе сработали средства ПВО. «По предварительной информации, попаданий в гражданскую инфраструктуру и пострадавших нет», — написал он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.